Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.

Напомним, что игра состоится 25 сентября этого года. Она начнется в 18:30. Команды не играли между собой 22 года.

Ранее сообщалось, что игру могут перенести в Казань. Однако господин Магдеев пообещал приложить все усилия для проведения встречи в Набережных Челнах.

"Ъ-Казань"