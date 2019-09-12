Наиль Магдеев пообещал сделать все для проведения матча со «Спартаком» в Набережных Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал приложить все усилия для проведения матча 1/16 финала кубка России по футболу между «КамАЗом» и «Спартаком» в своем городе. Об этом он написал в официальной группе набережночелнинской команды.

По его словам, руководство города уже занимается этим вопросом. Вся проблема заключается в том, что на набережночелнинском стадионе «КамАЗ» нужно «выполнить ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольного матча такого уровня». К решению проблемы подключились УВД и сам ФК «КамАЗ».

Напомним, что «Спартак» сыграет с набережночелнинским «КамАЗом» впервые за 22 года. Матч пройдет 25 сентября в 18:30. Однако, точное место проведения пока неизвестно. Ранее сообщалось, что матч могут перенести в Казань.

"Ъ-Казань"