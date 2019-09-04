Московский «Спартак» впервые за 22 года сыграет с набережночелнинским КамАзом

В сентябре московский «Спартак» сыграет в Набережных Челнах матч 1/16 финала кубка России-2019/20 против местного КамАЗа, сообщается на сайте Российской Премьер-лиги. Эта игра станет между соперниками первой за 22 года.

Матчи 1/16 финала кубка России-2019/20 пройдут 25 и 26 сентября. Точную дату игры между «Спартаком» и КамАЗом определят позже. Москвичи впервые вступают в борьбу в этом турнире. А КамАЗ уже успел пройти две стадии: в 1/64 финала команда выбила пермскую «Звезду» со счетом 3:2, а в 1/32 – нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0.

В последний раз «Спартак» играл» против КамАЗа в 1997 году, когда обе команды выступали в высшем дивизионе страны. История противостояний клубов насчитывает 12 встреч, в десяти из которых победили москвичи, в двух — татарстанцы.

Другой татарстанский клуб – «Рубин» сыграет в 1/16 финала кубка России-2019/20 с подмосковными «Химками» в гостях.

"Ъ-Казань"