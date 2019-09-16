Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили в девять раз меньше денег, чем их соперники

Все 20 представителей оппозиции, которые победили на выборах в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 млн руб. Их главные соперники, которые шли на выборы как самовыдвиженцы, израсходовали в девять раз больше — 341,5 млн руб., подсчитали «Ведомости».

Два кандидата от «Справедливой России» Александр Соловьев и Магомет Яндиев, которых поддержали на «Умном голосовании», потратили 5 тыс. и 0 руб. соответственно. Справедливоросс Магомет Яндиев, выигравший в округе №45, подтвердил газете, что «вообще ничего не потратил на кампанию», а поступившую в его фонд 1 тыс. руб. он не использовал и будет оформлять возврат. Второе место в этом округе заняла проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Она израсходовала более 25 млн руб.

Интерактивная карта: результаты выборов в Мосгордуму Читать далее

Александр Соловьев, который прославился тем, что о нем мало информации, шел по округу №3. Проигравшая ему Сабина Цветкова, супруга лидера «Офицеров России» Антона Цветкова, потратила на кампанию 4,5 млн руб.

Каждый из коммунистов, прошедших в Мосгордуму, израсходовал по 775 тыс. руб. При этом их конкуренты по округам от партии власти потратили значительно больше. Например, лидер московских единороссов направил на кампанию 12,3 млн руб.

Торжественная присяга депутатов Мосгордумы назначена на 17 сентября. Первое заседание должно пройти 19 сентября.

Подробнее о новом составе депутатов читайте в материале “Ъ” «Мосгордума густо покраснела».