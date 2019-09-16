В Сахалинской области мужчина три раза ударил ножом росгвардейца после замечания

В Южно-Сахалинске арестовали 51-летнего мужчину по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью 23-летнему сотруднику Росгвардии, который умер на месте от полученных травм.

По данным Следственного комитета, ранее судимый мужчина шел в магазин с сожительницей, по дороге ему сделал замечание за курение в общественном месте сотрудник Росгвардии. В ходе конфликта местный житель несколько раз ударил его ножом. Прокуратура утверждает, что обоюдный конфликт был «вызван личной неприязнью». В сообщениях ведомств не уточняется, находился ли сотрудник Росгвардии при исполнении.

Напомним, в августе в Тюмени местный житель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии после требования показать документы.