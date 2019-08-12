Арестован житель Тюмени, напавший на сотрудников Росгвардии

В Тюмени арестован 49-летний местный житель, обвиняющийся в нападении на сотрудников Росгвардии, сообщили в СКР по Тюменской области.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, 10 августа примерно в 00:20 на улице Интернациональной два сотрудника Росгвардии хотели остановить для проверки мужчину, ехавшего на велосипеде. Однако тот попытался скрыться, бросив велосипед и убежав в лесополосу. На требования выйти и показать документы он несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Один из сотрудников Росгвардии получил ранения. Правоохранительные органы в ответ применили табельное оружие, ранив подозреваемого в ногу. Позднее выяснилось, что злоумышленник был вооружен двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами.

Алексей Буров