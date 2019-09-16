Прокурор Лесосибирска и его семья погибли при пожаре в Красноярске

При пожаре в жилом доме в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирска (Красноярский край) Василий Федорцов и его семья, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибло восемь человек, четверо из которых — дети.

«В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры»,— сказал собеседник агентства.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. «Предварительная причина пожара — короткое замыкание, рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар произошел поздно вечером 15 сентября в многоквартирном жилом доме 23 по ул. Гусарова. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек.