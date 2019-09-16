Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоится 17 декабря

Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 17 декабря, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики. Пуск, запланированный на октябрь, был отменен из-за неготовности зарубежных спутников.

Ракета-носитель выведет на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

Напомним, в апреле «Союз-СТ-Б» вывел на орбиту четыре европейских коммуникационных спутника 03b, которые принадлежат люксембургскому оператору SES. А в феврале российская ракета-носитель успешно вывела на орбиту шесть британских спутников связи OneWeb. Группировка спутников должна обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.