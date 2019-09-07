Пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру отложен на декабрь

Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен с октября--ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Ракете предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

В апреле «Союз-СТ-Б» вывела на орбиту четыре европейских коммуникационных спутника 03b, принадлежат люксембургскому оператору SES. А в феврале российская ракета-носитель успешно вывела на орбиту шесть британских спутников связи OneWeb. Группировка спутников должна обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.