Арестованы три человека по делу о насильном удерживании пациентов в реабилитационных центрах

Три человека арестованы в рамках уголовного дела о насильном удерживании в реабилитационных центрах более 50 пациентов, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Ранее сообщалось, что по делу были задержаны пятеро.

Фигуранты обвиняются в незаконном лишении свободы человека (п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). По ходатайству следствия трем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому подозреваемому избран домашний арест, в отношении еще одного фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, подозреваемые от имени сети частных реабилитационных центров (название не уточняется) навязывали медицинские услуги десяткам пациентов, которые страдают от алкогольной и других видов зависимости. Пациентов помещали в частные домовладения, оборудованные для коллективного проживания с нарушением санитарных норм. Там их незаконно удерживали, убеждая родных, что необходима длительная реабилитация. Плата за слуги составляла от 40 до 100 тыс. руб. в месяц.