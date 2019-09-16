Борис Джонсон уверен в возможности заключить сделку с ЕС по «Брексит» в ближайшие недели

Соглашение с Брюсселем по «Брексит» может быть достигнуто в ближайшие недели, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз к 31 октября вне зависимости от заключения сделки.

«Мы выйдем из ЕС к этой дате — со сделкой или без. Да, сейчас может быть сложнее заключить соглашение, поскольку депутаты парламента, похоже, намерены связать руки правительства. Мы прилагаем все усилия, чтобы получить его (соглашение.— “Ъ”)»,— написал господин Джонсон в своей колонке в газете The Telegraph. Он выразил уверенность, что на саммите ЕС 17 октября сможет достичь соглашения с Брюсселем. «Если мы не сможем заключить сделку — правильную сделку для обеих сторон — то Великобритания все равно покинет ЕС. Это не то, чего я хочу или когда-либо хотел, но к настоящему моменту мы уже хорошо подготовились к такой возможности»,— добавил премьер.

Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока «Брексита» с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство господина Джонсона. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке «Брексита».

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».