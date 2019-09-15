Выборы президента Алжира назначены на 12 декабря

В Алжире президентские выборы пройдут 12 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности президента государства Абделькадер Бенсалах в своем телеобращении к нации. «В рамках конституционных полномочий принято решение назначить дату президентских выборов на 12 декабря 2019 года»,— сказал он (перевод по «РИА Новости»).
Ранее президентские выборы уже назначались на 4 июля, но были перенесены Конституционным советом Алжира на неопределенный период.
Абделькадер Бенсалах был назначен временным президентом в апреле этого года после отставки Абдель Азиза Бутефлика, правившего страной на протяжении 20 лет. 82-летний Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку на фоне многотысячных протестов, поводом для которых стало его решение баллотироваться на пятый срок.
О том, как новость об отставке главы президента была встречена ликованием, читайте в материале “Ъ” «Президент Алжира попрощался со страной».
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