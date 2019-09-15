Кувейт усиливает охрану своих нефтяных предприятий после атак на НПЗ Саудовской Аравии

После атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии правительство Кувейта потребовало от армии усилить охрану на объектах стратегического значения, сообщил телеканал Al-Arabiya.

«Правительство Кувейта поручило командованию армии и силам безопасности усилить охрану жизненно важных объектов эмирата, в первую очередь, связанных с производством и транспортировкой нефти»,— передал распоряжение властей телеканал (перевод по ТАСС). Особое внимание армия эмирата намерена уделить противовоздушной обороне и наблюдению за возможными атаками с использованием дронов.

14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Кувейт входит в Арабскую коалицию, которая во главе с Саудовской Аравией поддерживает официальное правительство Йемена и ведет боевые действия против хуситов.

О том, как стратегические союзники борются за влияние на юге Йемена, — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».