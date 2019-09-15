«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел на первое место в чемпионате России

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2 в девятом туре российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Краснодаре.
За «Краснодар» голы забили Магомед-Шапи Сулейманов (16), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67). За самарские «Крылья Советов» — Александр Соболев (12) и Пауль Антон (74. пенальти).
Набрав 20 очков, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с семью очками на 14-м месте.
В следующем туре «Краснодар» сыграет 22 сентября с ЦСКА, а «Крылья Советов» 21 сентября проведут матч с «Ахматом».
Подробнее — в материале “Ъ” «“Краснодар” сложил “Крылья”».
В чем отечественная премьер-лига не хуже лучших европейских чемпионатов
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