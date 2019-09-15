Гонконгская биржа обратится напрямую к акционерам LSE с предложением о слиянии

Руководство Гонконгской фондовой биржи (HKEX) дало понять, что не намерено рассматривать отказ Лондонской фондовой биржи (LSE) в качестве окончания истории о слиянии двух бирж. Как следует из выпущенного в пятницу, 13 сентября, заявления HKEX (.pdf), «акционеры LSEG (London Stock Exchange Group plc, оператор Лондонской фондовой биржи.— “Ъ”) должны иметь возможность детально проанализировать (предложение о слиянии.— “Ъ”), и поэтому (HKEX.— “Ъ”) продолжит взаимодействие с ними». Таким образом, HKEX дала понять, что, возможно, сделает предложение о покупке, обратившись к акционерам через голову членов совета директоров LSEG, которые уже однозначно высказались против слияния с коллегами из Гонконга.

Ранее руководство LSEG не просто отвергло возможность слияния с HKEX, но в письме руководству Гонконгской биржи заявило, что предпочитает Гонконгу Шанхай. Сотрудничество с Шанхайской фондовой биржей, по словам руководства LSEG, является «предпочтительным и прямым выходом ко многим возможностям, открывающимся в Китае».

Филипп Ночевка