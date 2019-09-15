Главе Либертарианской партии отменили бронь зала перед лекцией в Архангельске

В Архангельске лидеру незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову отменили бронь зала, где он должен был провести лекцию в рамках тура по городам России. По словам политика, это произошло за шесть часов до начала мероприятия.

Михаил Светов опубликовал скриншот переписки с управляющей ресторанным комплексом REKA Татьяной Беловой, которая заявила, что из-за погодных условий произошла авария, в конференц-зале прорвало техническую канализацию.

«Менеджер лгала, якобы у них прорвало канализацию. Пошли посмотрели в окна — стулья расставлены, все сухо и в полном порядке»,— написал он в Twitter.

Напомним, Михаил Светов участвовал в протестных акциях, которые проходили в Москве перед выборами в Мосгордуму. 3 сентября его арестовали на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного мероприятия, которое прошло 31 августа («Шествие против политических репрессий»). До этого его арестовали на 30 суток за акцию в поддержку независимых кандидатов, которая состоялась 16 июля на Трубной площади. Его задержали после переговоров с мэрией о проведении очередной акции протеста.

О том, как проходила избирательная кампания в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ” «Москва в праздничном избранстве».