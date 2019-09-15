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СК начал проверку по факту пропажи вертолета с тремя людьми в Якутии

Следственные органы начали доследственная проверка по факту исчезновения в Якутии вертолета Eurocopter BO-105, на борту которого находились три человека.

По предварительным данным, 13 сентября в 18 часов по местному времени (12:00 мск) вертолет Eurocopter BO-105, принадлежащий ООО «Маяк», вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира, говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Начат поиск вертолета, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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