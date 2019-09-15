В Якутии перестал выходить на связь вертолет с тремя людьми

В Якутии начались поиски вертолета Eurocopter, пилот которого перестал выходить на связь. На его борту находились пилот и два пассажира, сообщает региональное управление МЧС.

Вертолет вылетел из поселка Усть-Нера в Оймяконском районе, чтобы перевезти заготовленную рыбу. Он должен был следовать через озеро Аяма и ручей Уточан, а потом снова вернуться в поселок.

Пилот перестал выходить на связь во время движения вертолета в сторону устья ручья Уточан (там находится рыболовецкая база). Аварийный маяк при этом не срабатывал. На поиски отправили вертолеты Eurocopter и Robinson.