Мединский: пражане поддерживают мнение президента Чехии о памятнике Коневу

Жители Праги поддерживают мнение президента Милоша Земана о том, что памятник маршалу Ивану Коневу не следует переносить, заявил ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, благодаря таким военначальникам, как маршал Иван Конев, который запретил бомбить и обстреливать Прагу из тяжелой артиллерии при освобождении, сохранились старинные чешские и словацкие города. «Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал и оценку дал, большинство граждан Чехии и пражане поддерживают это высокое мнение»,— сказал господин Мединский.

Ранее министр культуры РФ поблагодарил президента Чехии Милоша Земана, который назвал «позором» решение властей района Праги-6 о переносе монумента.

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал военачальник. В течение последних нескольких лет монумент неоднократно подвергался вандализму.

Напомним, члены совета района Прага-6, на территории которого установлен монумент, приняли постановление о его переносе. Посольство России в Чехии назвало решение возмутительным, но ожидаемым. В дипмиссии выразили надежду, что памятник Коневу все же «останется на своем историческом месте».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Памятники не могут защищаться"».