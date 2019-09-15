Высоту орбиты МКС увеличили на километр

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали в среднем на 1,05 км, в результате чего теперь она составляет 416,2 км. Как сообщает «Роскосмос», корректировка произошла 14 сентября в 21:31 мск.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 14 сентября проведена плановая коррекция ее орбиты»,— говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Корректировка орбиты была необходима расстыковки и посадки пилотируемого корабля «Союз МС-12», которые запланированы на 3 октября 2019 года. На этом корабле с МКС на Землю должны вернуться российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.