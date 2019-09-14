Фетисов стал первым амбассадором Москвы в области туризма

Правительство Москвы и Всемирная туристская организация при ООН UNWTO подписали меморандум о взаимопонимании на московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи организации. Первым амбассадором столицы стал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

«Москва объявляет старт программы амбассадоров. Кто может быть первым послом нашего города, как не Вячеслав Фетисов... Я от имени московского туризма, правительства Москвы хотела бы вручить Вячеславу знак Открой Москву Discover Moscow как символ того, что он является первым послом Москвы в мире»,— сказала председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева (цитата по «РИА Новости»). Фетисов в ответ пообещал сделать все, чтобы рассказать мировому сообществу о достоинствах города.

Москва является аффилированным членом UNWTO с 1999 года, однако меморандум о взаимопонимании подписан только сейчас, уточнили в пресс-службе комитета. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере туризма, создание совместных программ профквалификации и поддержка продвижения Москвы. Также стороны договорили о взаимных консультациях и обмене опытом.

Ранее МИД предложил разрешить иностранцам приезжать в Россию без подтверждения от туроператора. Для получения визы достаточно будет гостиничной брони.

О том, как инициатива МИДа отразится на турпотоке в страну читайте в материале “Ъ FM” «Иностранцам упрощают визит в Россию».