США и Бразилия вложат $100 млн в сохранение лесов Амазонии

США и Бразилия создадут фонд сохранения лесов Амазонии с бюджетом в $100 млн, сообщили на пресс-конференции американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

«Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн долларов сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии»,— говорится в распространенном американским ведомством сообщении.

Ранее помощь в борьбе с пожарами в регионе предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он объявил о готовности выделить €20 млн на борьбу с последствиями пожара. Тогда администрация президента Бразилии Жаира Болсонару от помощи отказалась.

С начала 2019 года в Бразилии зарегистрировано более 72 тыс. пожаров, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Эксперты объясняют это увеличением вырубки лесов для сельскохозяйственных нужд. В августе распространение пожаров достигло рекордного масштаба: огонь уничтожил леса и сельскохозяйственные посевы на площади около 1 млн га. Президент Бразилии Жаир Болсонару для тушения пожаров направил войска в заповедники, на земли коренных народов и приграничные районы, охваченные огнем. На прошедшем G7 во Франции пожары в лесах Амазонии назвали международным кризисом.

О том, как на борьбу с лесными пожарами были брошены войска, читайте в материале “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».