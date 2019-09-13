Греческие паспорта выдадут за инвестиции

Получить паспорт Греции станет проще — страна запускает программу выдачи гражданства за инвестиции. Для этого придется купить недвижимость минимум за €2 млн, пишут греческие СМИ. В то же время власти планируют ограничить количество людей, которые смогут получить европейский паспорт — до 200 человек в год.

Подобные программы действуют и в некоторых других странах и государствах ЕС, например, на Мальте и в Австрии. Но больше всего правила греческой системы похожи на те, что действуют на Кипре. Там так же можно получить паспорт, проинвестировав в недвижимость €2 млн. В чем преимущества греческой программы?

Основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс считает, что эта система будет интересна только тем, кто уже владеет бизнесом или недвижимостью в стране. А новичкам стоит рассмотреть другие варианты. «Нужно понимать, что дальше может последовать. Евросоюз трещит по швам, крупные страны, которые платят за него, выходят: Великобритания уже планирует, Франция об этом говорит. Самые бедные и останутся в Евросоюзе. Откуда брать деньги? У Греции большие финансовые проблемы, чем у Кипра. Поэтому в дальнейшем они могут, например, такую недвижимость обложить каким-то суперналогом для иностранцев и так далее. Зачем покупать в Греции паспорт, если можно купить за миллион на Мальте или тысяч за 10-15 в Румынии? Скорее всего, пойдут именно те, кто уже владеет недвижимостью в Греции. На Кипре 40% населения на греческой стороне — выходцы из Советского Союза. Поэтому очень серьезные связи с Россией, и они, наверное, не рискнут в будущем выпрашивать деньги, вводя какие-то безумные налоги. Все страны Европейского союза примерно одинаковые: под жестким финансовым контролем, везде надо будет заказывать происхождение средств. Но на Кипре будут смотреть сквозь пальцы больше, чем в Греции»,— уверен Индриксонс.

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Именно из-за нетщательной проверки происхождения капиталов несколько лет назад Кипр попал в список рискованных юрисдикций. Из-за этого нередко владельцам кипрских паспортов, полученных за инвестиции, не выдают английские бизнес-визы, отмечают специалисты. Для тех, кому постоянный европейский паспорт не нужен, сейчас Греция предлагает вид на жительство в стране на пять лет за инвестиции в недвижимость размером минимум €250 тыс. И эта программа пользуется большим спросом у россиян, отмечает юрист-международник компании Elma Global Олег Лемешко. И возможность получить гражданство Греции может быть интересна многим состоятельным предпринимателям, продолжает эксперт:

«Если греческая программа будет запущена, она отберет половину рынка, который есть сейчас у Кипра.

Люди, которые покупают гражданство по таким методикам, уже успешные бизнесмены либо в России, либо международные. Они в последнюю очередь рассматривают ведение какого-то бизнеса — все упирается в проживание. Большинство людей, конечно, не может переселиться в ту же Грецию, семь лет там прожить, выучить греческий, интегрироваться и просить гражданство в обычном порядке, а покупка, если ты во что-то вкладываешься и просто переложил деньги из одного кармана в другой, это, конечно, интересный вариант».

По данным компании Knight Frank, второй паспорт или двойное гражданство есть у половины ультрабогатых россиян. Речь идет о людях с капиталом от $50 млн.

Владислав Викторов