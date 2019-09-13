Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам очередной поездки в Иркутскую область, которая пострадала от паводка. В частности, он поручил заложить в бюджете на следующие два года дополнительные средства на ликвидацию последствия паводка. Деньги пойдут на восстановление жилья, инфраструктуры, а также административных зданий.

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. Во время одной из поездок в Тулун Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий наводнения неудовлетворительной.

О том, кто виноват в задержке выплат пострадавшим от стихии, читайте в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».