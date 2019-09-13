Песков: если оскорбившую жителей Тулуна чиновницу не уволят, надо разбираться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если главу пресс-службы иркутского губернатора Ирину Алашкевич не уволят после скандала, это повод для разбирательства. «Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

15 августа в соцсетях появилась аудиозапись, на которой, предположительно, руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич с пренебрежением высказывается о пострадавших от паводка жителях Тулуна, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она назвала их «бичевней» и «быдлом». Сама она назвала аудиозаписи фальсификацией.

Позже губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи с голосом, похожим на голос госпожи Алашкевич. Он распорядился провести служебное расследование, на время которого чиновница ушла в отпуск. Проверка пока не завершена.

Президент России Владимир Путин назвал оскорбление жителей Тулуна проявлением непорядочности. Однако он уточнил, что не слышал о том, что во время его прошлого приезда пострадавших называли «бичевней» и «быдлом».

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. Во время одной из поездок в Тулун Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной.

О том, кто виноват в задержке выплат пострадавшим от стихии, читайте в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».