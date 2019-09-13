Первым заместителем главы управления СКР по Кабардино-Балкарии стал Тугай Тугаев

Бывший первый заместитель главы управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану генерал-майор юстиции Тугай Тугаев назначен первым заместителем главы управления СКР по Кабардино-Балкарии. Об этом “Ъ” сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По его словам, господин Тугаев подал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько дней после того, как его отставка была утверждена президентским указом, последовало его назначение на должность первого заместителя управления СКР по Кабардино-Балкарии.
В 2003–2004 годах Тугай Тугаев работал следователем по особо важным делам (ОВД) следственного отдела управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе.
В 2004–2007 годах — следователем по ОВД следственного отдела следственного управления Главного управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).
В 2007–2008 годах он занимал должность старшего следователя по ОВД второго отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЮФО.
В 2008–2011 годах работал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Дагестана.
В 2011 году Тугай Тугаев стал первым заместителем руководителя управления СКР по Дагестану.
Как ранее писал “Ъ”, 7 сентября президент России Владимир Путин освободил от должностей около 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах, в том числе руководителя управления СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина и его первого заместителя Тугая Тугаева.
Подробнее об указе президента — в материале “Ъ” «Президент поменял генералов».
просмотров: 92720
просмотров: 84002
просмотров: 53158
просмотров: 46070
просмотров: 45665