Первым заместителем главы управления СКР по Кабардино-Балкарии стал Тугай Тугаев

В 2003–2004 годах Тугай Тугаев работал следователем по особо важным делам (ОВД) следственного отдела управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе.

В 2004–2007 годах — следователем по ОВД следственного отдела следственного управления Главного управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).

В 2007–2008 годах он занимал должность старшего следователя по ОВД второго отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЮФО.

В 2008–2011 годах работал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Дагестана.

В 2011 году Тугай Тугаев стал первым заместителем руководителя управления СКР по Дагестану.