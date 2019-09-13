СМИ: новая часть «Call of Duty» не выйдет на PlayStation в России

Новая часть шутера «Call of Duty: Modern Warfare» снята с предзаказа в магазине PlayStation Store. Как сообщает издание DTF со ссылкой на разработчика игры Activision, игра снята с продажи, а деньги за предзаказы вернут. Официальная поддержка PlayStation сообщила игрокам, что игра не выйдет в российском сегменте онлайн-магазина.

«К сожалению, мы подтверждаем, что Sony Interactive Entertainment Europe ввиду непредвиденных обстоятельств не смогут поддержать открытое бета-тестирование сетевой игры ''Call of Duty: Modern Warfare'' на территории России. Вместе с тем наши планы по открытому бета-тестированию на Xbox One и ПК остаются без изменений. Бета-тест будет доступен для игроков на этих платформах с 19 по 23 сентября 2019 года»,— сообщили в PR-службе Activision.

Также разработчик сообщил, что игра точно выйдет в Battle.net и Microsoft Store. Шутер стартует в России 25 октября и получит полноценную поддержку, в том числе рекламную.

Отмечается, что новую часть шутера «Call of Duty» критиковали RT, «Царьград», РЕН ТВ и «Россия 24» после выхода трейлера игры в мае 2019 года из-за того, что на кадрах появляются члены организации «Белые каски».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской обвинил «Белые каски» в том, что организация распространяет постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам», тем самым развязывая кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации.

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