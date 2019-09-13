Ситимобил приглашает в Дом такси

В пятницу, 13 сентября, в Самаре открылся первый региональный Дом такси агрегатора Ситимобил. Площадка на ул. Тухачевского, 80, объединяет в себе культурный и образовательный центр. Любой водитель может провести в нем свободное время с пользой для души и ума.



Дом такси расположился на площадке в 125 кв. м, он способен вместить до 40 человек. Прежде всего, он включает зону отдыха с комфортными диванами, в которой можно отдохнуть в перерывах между поездками и поиграть в Sony Playstation и настольный футбол. Со временем комнату дополнят шахматным столом. Также есть кухня с кофемашиной, холодильником и микроволновой печью, где можно выпить кофе, чай с печеньем и конфетами. В соседнем помещении расположился лекционный зал для проведения обучающих занятий для водителей, например, курсов иностранного языка. Также в Доме такси приглашенные партнеры будут проводить для гостей юридические консультации по разным вопросам, например, на тему регистрации индивидуального предпринимателя и открытия расчетного. График работы Дома такси: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. В это время его гостей с удовольствием примут сотрудники Ситимобила, которые расспросят их о целях визита и помогут организовать комфортный досуг.

«Конечно, главный офис для водителей – это автомобиль. Но мы хотим, чтобы у них был еще и свой дом, свое пристанище, куда может приехать водитель любого агрегатора, отдохнуть, пообщаться с коллегами и решить любые вопросы. Мы, конечно же, их примем, и если они захотят, они смогут подключиться к Ситимобилу. Это очень хороший социальный проект. Мы им гордимся», – говорит глава пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин.

Для удобства клиентов и водителей агрегатор совместно с интернет-журналом «Большая деревня» выпустил гид по Самаре, который существует в онлайн-версии и бумажном варианте. Он содержит информацию о знаковых местах города, чтобы пользователям было удобно ориентироваться в нем.

Сервис заказа такси Ситимобил основан в 2007 году. Сегодня он находится на втором месте по числу онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 года инвесторами проекта стали Mail.Ru Group и МегаФон. В мае 2019 года Ситимобил начал работу в Самаре и спустя месяц после старта достиг показателя в 100 тысяч поездок в неделю.

Первый Дом такси Ситимобил открыл в 2017 году в Москве. Впоследствии в столице появились еще два аналогичных объекта. Сейчас один из Домов такси располагается в центре города, еще два работают возле аэропортов, потому что именно на эти районы приходится наибольшая концентрация водителей.

Только за прошлый год через московские Дома такси прошло более 200 тысяч водителей. В этом году Ситимобил развернул активную экспансию в регионах, и первым из них стала Самара– третья после Москвы и Санкт-Петербурга крупная агломерация в России.

«Неважно, в каком агрегаторе или таксопарке работают водители. Дом такси открыт для всех желающих, они могут приехать и отдохнуть. Наши двери всегда открыты для всех. Мы планируем развиваться дальше. В случае наплыва клиентов Ситимобил рассматривает возможность передислокации Дома такси в более просторное пространство», – отмечает руководитель самарского филиала Ситимобил Иван Фрей.