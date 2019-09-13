ФАС отложила рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение дела против компании Apple, которая подозревается в злоупотреблении своим положением на рынке приложений для операционной системы iOS. Разбирательство началось по жалобе «Лаборатории Касперского». «Рассмотрение дела отложено для ознакомления с дополнительными материалами»,— уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).
Напомним, «Лаборатория Касперского» обвинила Apple в том, что компания необоснованно отклоняла версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Это привело к тому, что очередная версия программы «лишилась существенной части функционала». Одновременно с этим Apple представила собственное приложение Screen Time, которое совпадает по функциям с программами родительского контроля.
О претензиях к компании — в материале “Ъ” «ФАС возбудила дело против Apple».
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