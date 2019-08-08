ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple по заявлению «Лаборатории Касперского». После изучения материалов дела ФАС пришла к выводу, что действия Apple «содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Рассмотрение дела назначено на 13 сентября 2019 года.

В сообщении на сайте ведомства объясняется суть претензии «Лаборатории Касперского». В нем говорится, что разработчик антивирусных программ заявил о «необоснованном отклонении» американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, что привело к тому, что очередная версия программы «лишилась существенной части функционала». Отмечается, что в это же время Apple представила собственное приложение Screen Time, которое схоже с приложениями для родительского контроля.

Ведомство также ссылается на данные СМИ, которые сообщали, что кроме Kaspersky Lab «еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time». В частности, украинский разработчик Kidslox и испанский Qustodio подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию.

О претензиях к Apple — в материале “Ъ” «“Лаборатория Касперского” борется за родительский контроль».