МИД Чехии вызвал российского посла из-за высказываний Мединского о памятнике Коневу

МИД Чехии вызвал посла России в стране Александра Змеевского из-за заявления российского министра культуры Владимира Мединского по поводу переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, говорится в сообщении на сайте МИД Чехии. Чешская сторона назвала слова господина Мединского оскорбительными. В МИДе подчеркнули, что вопрос переноса памятника маршалу является внутренним делом страны.

Посольство РФ в Праге отвергло претензии МИД Чехии, говорится в сообщении диппредставительства. «Что касается якобы "чрезмерной реакции" в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры РФ Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться»,— подчеркнули в посольстве.

Ранее министр культур поблагодарил президента Чехии Милоша Земана, который назвал «позором» решение властей района Праги-6 о переносе монумента. «Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба. И президент Милош Земан как человек мудрый и образованный сказал, что это безобразие и так делать нельзя»,— заявил господин Мединский.

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал военачальник. В течение последних нескольких лет монумент неоднократно подвергался вандализму. Последний подобный случай произошел в августе 2019 года, накануне годовщины ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Члены совета района Прага-6, на территории которого установлен монумент, приняли постановление о его переносе. Посольство России в Чехии назвало решение возмутительным, но ожидаемым. В дипмиссии выразили надежду, что памятник Коневу все же «останется на своем историческом месте».

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Памятники не могут защищаться».