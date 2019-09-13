13 сентября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора. Google был оштрафован в июле.

«Ранее специалистами Роскомнадзора было обнаружено, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске»,— объяснило ведомство. Роскомнадзор отметил, что компании Google неоднократно разъяснялись положения закона.

Напомним, в декабре 2018 года компания Google уже была оштрафована на 500 тыс. руб. за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе с перечнем запрещенных интернет-ресурсов.

Подробнее о деле в отношении Google — в публикации “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя