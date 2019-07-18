Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные сайты

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу оштрафовал компанию Google за несоблюдение российского законодательства. Сумма штрафа составила 700 тыс. руб. Как сообщается на сайте ведомства, поисковый гигант не выполнил требования закона «Об информации…» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, установил Роскомнадзор.

Напомним, в декабре 2018 года компания Google уже была оштрафована на 500 тыс. руб. за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе с перечнем запрещенных интернет-ресурсов.

Подробнее о деле в отношении Google — в публикации “Ъ”.