Рособрнадзор рассматривает внедрение искусственного интеллекта в ЕГЭ через 10 лет

Рособрнадзор обсуждает внедрение искусственного интеллекта в ЕГЭ через 10–15 лет, заявил заместитель главы ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС. «Мы сейчас обсуждаем модель экзамена, которая будет существовать условно лет через 10–15. Здесь уже мы можем говорить об экзамене с использованием искусственного интеллекта, то есть сам учитель на экзамене не присутствует»,— сказал господин Музаев.

По его словам, в ведомстве также обсуждают идею отказаться от использования бумаги во время ЕГЭ и сделать акцент на устной сдаче экзамена. Рособрнадзор намерен с помощью ЕГЭ оценивать креативность, критическое мышление и умение работать в команде. «Каждый из нас уже имеет свою цифровую историю, из которой можно узнать, чем мы интересуемся, что читаем, какую информацию мы черпаем из различных ресурсов. Думаю, в будущем у каждого абитуриента будет такая цифровая история и даже его психологический портрет»,— отметил Анзор Музаев.

Ранее директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, где разрабатывают заданий ЕГЭ и ОГЭ, заявила, что планируется разрешить поиск информации в интернете во время экзаменов по гуманитарным предметам. Новые меры, по ее мнению, позволят уйти от практики зазубривания.

О том, как россияне оценивают объективность результатов ЕГЭ, читайте в публикации “Ъ” «ЕГЭ устроили экзамен».