Разработчик заданий ЕГЭ планирует включить в экзамены поиск в интернете

Разработчик заданий для единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) планирует разрешить поиск информации в интернете во время экзаменов по гуманитарным предметам, рассказала газете «Известия» директор ФИПИ Оксана Решетникова. Новые меры, по ее мнению, позволят уйти от практики зазубривания.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии»,— заявила госпожа Решетникова. По ее словам, в экзаменационных заданиях может появиться экспериментальная часть, для этого к компьютеру подключат датчики, которые смогут заменить динамометры, амперметры и вольтметры.

«По нашим прогнозам, на весь комплекс работ уйдет не менее пяти лет, в течение которых кроме специалистов—разработчиков измерительных материалов к работам будут подключаться и различные технологические специалисты»,— сказала Оксана Решетникова.

Напомним, по данным Рособрнадзора, в этом году зарегистрировано рекордное число выпускников школ, сдающих ЕГЭ,— 779 тыс. человек. При проведении ЕГЭ периодически случаются скандалы. Так, в этом году в Ивановской области произошел технический сбой, из-за которого экзамен чуть не сорвался в двух школах. В регионе тестировали новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи.

Подробнее о случившемся в Иваново — в публикации “Ъ” «Математика на это не рассчитывала».