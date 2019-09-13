«Интерфакс»: за бегство Смоленкова в Черногорию было уволено несколько чиновников

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого ранее телеканал CNN назвал ценным агентом ЦРУ, выехал в Черногорию с семьей два года назад вопреки запрету чиновникам выезжать в эту страну, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник добавил, что должностные лица, допустившие это, понесли дисциплинарное наказание.

«Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну»,— сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся якобы попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание вплоть до увольнения»,— отметил источник. По его словам, позже стало ясно, что пропавший чиновник вместе с женой и тремя детьми, скорее всего, стал перебежчиком.

Напомним, телеканал CNN, а затем газета The New York Times со ссылками на источники сообщили, что США в 2017 году вывезли из России информатора, близкого к российским властям, который был завербован и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем. По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь идет о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове, который в 2017 году уехал с семьей в Черногорию и исчез. Как удалось узнать “Ъ”, мужчина с семьей в последнее время жил в Стаффорде (штат Виргиния), где в 2018 году они приобрели дом.

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СМИ также писали, что господин Смоленков работал главным советником помощника президента Юрия Ушакова и «проявлял чрезмерное любопытство», которое не было похоже на простой интерес. Кроме того, по словам источника газеты «Ведомости», Олег Смоленков «имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб». Господин Песков вчера заверил, что у предполагаемого «ценного агента» ЦРУ не было доступа к данным спецслужб.

О том, что известно о «самом ценном информаторе» США, читайте в материале “Ъ” «Проживший без вести».