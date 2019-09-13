Ростехнадзор пока не выдал заключения по Фрунзенскому радиусу

Ростехнадзор пока не завершил проверку готовности новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), крайний срок — 30 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства.

Как уточнили в Ростехнадзоре, с 3 сентября проверяется готовность систем, обеспечивающих работоспособность станций, безопасность пассажиров и сотрудников метрополитена. Выявляемые нарушения устраняются по ходу проверки. При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае готовности станций «с учетом их высокой социальной значимости» готовы завершить проверку раньше установленного срока.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Фрунзенский радиус планировалось торжественно запустить 1 сентября, однако врио губернатора Александр Беглов принял решение не открывать новые станции для пассажиров из-за угрозы возникновения «внештатных ситуаций». Позднее господин Беглов заявил, что их в любом случае введут в эксплуатацию в сентябре. Точное число он при этом не назвал.