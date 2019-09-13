Депутат Госдумы предложил не признавать банковские операции между платящими налоги физлицами подозрительными

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной не признавать банковские операции между физлицами подозрительными, если клиенты платят налог на доход физических лиц (НДФЛ) или налог на профессиональный доход, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение господина Власова. В документе депутат отметил, что получает множество жалоб от граждан на замораживание средств на их банковских картах.

«Главным критерием в определении, является операция подозрительной или нет, служит факт интенсивного оборота наличности у клиента. Со своей стороны считаю, что данный критерий необходимо исключить из перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, которые закреплены в приложении к положению Банка России»,— написал в обращении господин Власов. Для решения проблемы, в частности, он предложил увеличить максимальную сумму операции с 600 тыс. до 1 млн руб., внеся изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также депутат предложил вывести из-под действия этого закона операции «между физическими лицами в целом в том случае, если в налоговом органе есть сведения об уплате ими налога на доход физических лиц либо налога на профессиональный доход». «Если физическое лицо уплачивает налоги, то у контролирующих органов и банков не должно возникать вопросов о происхождении у него денежных средств»,— добавил он.

Кроме того, господин Власов считает целесообразным создать межведомственную рабочую группу по решению этого вопроса, в обращении он сообщил о своей готовности войти в ее состав.

Как сообщал “Ъ”, к закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней.

При этом представители Центробанка назвали неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. По их мнению, современные технологии позволяют мгновенно использовать переведенные средства. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. В то время как регистрация обращений граждан в полицию о мошенничестве может занимать большее время.

Подробнее об инициативе АБР читайте в материале “Ъ” «Деньги задержат на входе».