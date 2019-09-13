В отделениях «Почты России» начали собирать биометрические данные

Почта Банк начал собирать в отделениях «Почты России» биометрические данные (изображение лица и запись голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил РБК руководитель дирекции биометрических технологий банка Андрей Шурыгин. Сбор биометрии ведется в точках обслуживания банка, находящихся в почтовых отделениях нового формата (их в России более 400). Сейчас нужное оборудование установлено в одном отделении в Москве (ул. Каретный Ряд, дом 5/10, стр. 2). До конца года банк планирует расширить проект на более чем 240 почтовых отделений.

Российские банки начали собирать биометрические данные россиян в ЕБС в июне 2018 года. Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к услугам. По информации источников “Ъ”, за год было собрано лишь порядка 10 тыс. образцов.

О том, почему новая технология так и не заработала полноценно, читайте в материале “Ъ” «Начертательная биометрия».