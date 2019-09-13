Президент Венесуэлы заявил о скором запуске авиасообщения между Каракасом и Москвой

В скором времени между столицами Венесуэлы и России будет установлено прямое авиасообщение, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. Предполагаемой даты начала перелетов и других подробностей он не привел.

«Очень скоро мы откроем прямое авиасообщение между Каракасом и Москвой, чтобы молодежь могла проводить каникулы в России»,— сообщил господин Мадуро в ходе выступления перед участниками антивоенной акции (цитата по ТАСС).

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Пока между Каракасом и Москвой нет прямого авиасообщения. Из столицы Венесуэлы можно долететь до Москвы с пересадкой в Мадриде или Париже.

Напомним, в декабре 2018 года президент Венесуэлы посетил Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На фоне кризиса в стране Николас Мадуро был вынужден обратиться за поддержкой к России. Итогом его визита стала договоренность о предоставлении Венесуэле российской финансовой помощи.

Подробности встречи — в публикации “Ъ” «Николас Мадуро нашел точку опоры».

О развитии конфликта в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».