Из свежей почты

Арина Вихарева, 4 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 160 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 39 тыс. руб.

Арина родилась в тяжелом состоянии, месяц ее выхаживали в отделении патологии новорожденных. Мышцы у малышки были постоянно напряжены, она не могла выпрямить руки, разжать кулачки. В семь месяцев еще не держала голову, не переворачивалась. Арише поставили диагноз ДЦП. Мы возили дочку в разные медцентры. Лечение на время помогает, но Ариша часто болеет, и после болезни ей становится хуже: дочка не ходит и даже не ползает, не говорит. Ее готовы лечить в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Но нам не справиться с оплатой, пожалуйста, помогите! Любовь Вихарева, Курганская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арине требуется восстановительное лечение. Нужно активизировать физическое и умственное развитие девочки, улучшить мелкую моторику и зрительную функцию».

Ксюша Балаховская, 2 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 357 176 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 86 480 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 39 тыс. руб.

Дочка родилась с несоразмерно короткими ножками, еще внутриутробно перенесла переломы бедер. У нее выявили заболевание, при котором кости становятся хрупкими, как стекло. Мы узнали про клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), где таким детям укрепляют кости. Спасибо Русфонду за то, что помог оплатить лечение и реабилитацию! Ксюша окрепла, переломов стало меньше. Сейчас дочка активно ползает, пытается встать на ноги. Но бедренные кости могут не выдержать нагрузки. Пожалуйста, помогите! Ольга Балаховская, Белгородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Ксюши тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но она хорошо отзывается на лечение, переломов стало меньше. Терапию и реабилитацию нужно продолжить».

Алина Гуслова, 4 года, врожденная деформация правой стопы, требуется лечение и операция. 223 080 руб.

Внимание! Цена лечения и операции 252 080 руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 29 тыс. руб.

Алина родилась с искривленной правой ножкой — стопа была подвернута и загнута крючком. В месяц ее начали лечить: гипсовали, затем сделали операцию и снова гипсовали, потом надели брейсы. Стопа выпрямилась, дочка встала на ножки, пошла. Но в три года случился рецидив, стопа опять подвернулась. Дочку вновь прооперировали, а через полгода — второй рецидив. Сейчас Алина хромает, жалуется на боль. Мы обратились в ярославскую клинику, где успешно лечат косолапость. Алину берут туда на лечение, но мы не в состоянии его оплатить. Пожалуйста, помогите! Светлана Гуслова, Ивановская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке необходимо хирургическое лечение — высвобождение мышц и сухожилий с последующей фиксацией спицами. Но сначала требуется курс гипсований».

Мирослава Маслова, 2 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 137 250 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. 171 250 руб. перечислено из средств, собранных для Арины Кайсаровой. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 34 тыс. руб.

Когда дочке исполнился месяц, у нее обнаружили открытое овальное окно в сердце. Врачи сказали, что лечения не требуется, надо только наблюдать. Но отверстие увеличилось, и диагноз поставили другой: дефект межпредсердной перегородки. Мирослава слабеет, быстро устает, становится бледной до синевы. Врачи сказали, что операция неизбежна: сердце уже с трудом справляется с нагрузкой — дефект большой, сердечная мышца деформируется. Операцию можно сделать щадяще, без вскрытия грудной клетки! Но мы не в силах ее оплатить. Помогите! Екатерина Маслова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мирославе требуется эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки. Это щадящая операция, после нее девочка быстро восстановится».

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