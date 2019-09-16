Нарушение закона — по требованию

№34 Законной процедуры изъятия и просмотра мобильных не существует

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Нужны чистки

А что мешает периодически чистить содержимое смартфона? К тому же все необходимые сведения по контенту хранятся на серверах операторов и могут быть истребованы силовыми структурами по запросу при возбуждении дела.

Иван Петров

Законов нет

У меня ситуация такая была: обыск по УД, я как свидетель. Требуют телефон — отказываю. Тогда они выносят меж собой решение провести личный досмотр, мое возмущение называют противодействием органам, угрожают отнять детей, насильно проводят досмотр и забирают телефон. Какие у нас законы? Их просто нет для подобных ситуаций!

Олюхенций

Главное — спокойствие

Чтобы бороться с произволом полицейских, надо свои права знать. Я в таких случаях стараюсь не спорить, лишь фиксирую правонарушение правоохранителей, потом обращаюсь в суд с заявлением на неправомерные деяния конкретного сотрудника — по месту его службы. Просто лениться не надо и 300 рублей не жалеть. Мой итог: 4 суда, 4 уволенных офицера.

Да, я подавал гражданские иски. Если написал бы в прокуратуру, то получил бы лишь ответ от начальника «моего» полицейского: мол, взыскание на сотрудника наложили, пожурили, и т.д. А так суд этого начальника ставит уже перед фактом. Да и мне больше по душе личные разборки в суде, когда выясняется, что я, нарушитель, нарушил один пункт закона, а блюститель — восемь! Хотя зачастую до суда и не доходит. Тут ведь еще и психологический аспект присутствует. Если в полиции видят, что человек знает свои права и пошаговость своих действий — вся спесь с людей в погонах слетает сразу же. Надо только спокойно объяснить им, что, если они хотят посмотреть мои звонки, могут официально послать запрос и получить всю распечатку.

doctor Fedor

Позвольте предложить

А вот пресс-служба Управления Росгвардии Владимирской области заявила, что если сотрудник войск национальной гвардии имеет достаточные основания считать гражданина подозреваемым в совершении преступления, то сотовый телефон может быть признан вещественным доказательством. Если оснований для «возведения в ранг» подозреваемого недостаточно, то росгвардеец может предложить гражданину «в добровольном порядке предоставить мобильный телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами, которые могут способствовать пресечению преступлений». При этом даже подозреваемый может не разблокировать свой смартфон, поскольку такой обязанности законодательство не предусматривает.

Gunsss

Откат пальчиков

Можно сколько угодно требовать адвоката и официальных запросов на распечатку звонков, но современные «маски-шоу» всегда начинаются с изъятия мобильников и «помощи» в прикладывании к ним пальцев владельцев.

Njarlatotep

Сами напросились

А я не чищу и не убираю в телефоне ничего. Потребуют дать его, отдам. Пусть потом краснеют, сами напросились.

GadPolzuchij

Наркотики, телефон имеются?

Не только подброшенные наркотики, но и обычные телефоны теперь представляют опасность. Ведь спустя пару минут пребывания в руках полицейского твоего разблокированного телефона на твоей страничке «ВКонтакте» может появиться экстремистский репост... А у полицейского — «раскрытое» уголовное дело.

lastnatural

Пароль неверный

А мне все равно, что там полицейские требуют или просят. У меня телефон корпоративный, там такая программа стоит, что, если неправильно ввести пароль три раза, происходит сброс к заводским установкам.

andrewod

Родина слышит

Какая конфиденциальность информации, какая тайна переписки, какая приватность личной жизни в наше время? Недавно мне на работе понадобилась картонная коробка определенных размеров. Иду на склад, говорю кладовщику:

— Ваня, мне нужна коробка.

— Какая коробка?

— Картонная, небольшая коробка.

— Блин, нет у меня такой коробки.

— Ваня, мне очень нужна такая коробка.

— Ладно, попробую найти коробку...

Это был просто разговор. Телефон я держал в руках. Так на следующий день на меня в интернете как посыпалась реклама: «Закажи коробки от 6,25 рубля», «Картонные коробки оптом», «Коробки для переезда», «Коробки с логотипом на заказ»... Кому надо, тот и телефон ваш не будет изымать. Все они знают.

Primartem

Рубцы истории

№34 Как воссоединяли Белоруссию 80 лет назад и о чем не вспоминают в разгар мероприятий по случаю юбилея начала Второй мировой войны

Фото: Popperfoto via Getty Images

Время золотое

«Многие белорусы-западники смотрели на советский Минск как на центр объединения страны. Ведь там в 1920-х развернули белорусизацию — произошел мощный рывок в развитии национальной идеи. Бурлила культурная жизнь, массово открывались школы, появился Белгосуниверситет и Академия наук. Полным ходом шло развитие промышленности». Но наши деды-западники, имевшие на тот момент возраст от 20 лет и старше, тоже вспоминали то время как «золотое» — желающий работать и зарабатывать и на Западе жил неплохо. Да, кое-кто там реально встречал РККА с радостью. Но красноармеец, присланный в 1939 году на постой, выслушав радующегося нашего хозяина, тихо сказал: «Дурак ты...» За Красной армией пошли «тройки», подчищающие лучших хозяев и отправлявшие их в Сибирь. А в руководители колхозов назначали бедняков, то есть худших хозяев. Средняя урожайность зерновых у западнобелорусского хозяина была 24 ц/га, а колхозы достигли этой цифры лишь к 1968 году. Поэтому многие слушали «Голос Америки» и еще даже в 1960-х ждали, что придут американцы и вернут землю. Советскую власть в лучшем случае недолюбливали, иронизировали над «восточниками». Помню, уже в 1980-х старик, мучаясь с бракованным плугом, ругался: «Большевисткое бл...во!» Немного успокаивались только с выходом на пенсию, ведь пенсий крестьянам у поляков не было.

Віктар Бунта

Предательство и жадность

Поляки сами захватили территории восточнее линии Керзона, установленной лидерами Антанты Англией и Францией в 1919 году, а хотели еще больше: Киев и Минск. Ради этого они пошли на союз с большевиками. Генерал Деникин в очерке «Кто спас советскую власть от гибели» пишет о предательской политике Пилсудского: «В необыкновенно сложной и тревожной конъюнктуре своего внутреннего и международного положения Польша, волею судеб и следствием своей политики, поставлена между молотом и наковальней. И не раз еще, быть может, неповинному польскому народу придется горько пожалеть о том, что в 1919 году вожди его предали Россию». И это предательство и польская жадность привели к гибели миллионов от большевизма.

Егор Мещеряков

Письма читала Наталья Радулова