Минкомсвязь предложила обнулить плату за используемые для госнужд радиочастоты

Минкомсвязь предложила обнулить плату за использование радиочастот бюджетными социально значимыми организациями для нужд органов власти, обороны и безопасности страны, а также обеспечения правопорядка. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов.

В документе поясняется, что к социально значимым организациям относятся автономные, бюджетные, казенные учреждения, созданные РФ, ее субъектом или муниципальным образованием, финансируемые из бюджетов страны. Для подобных организаций размеры разовой ежегодной платы, взимаемой за использование радиочастот, должны определяться «равными нулю».

Согласно пояснительной записке, зачастую упомянутые организации несвоевременно вносят плату за радиочастоты по причине отсутствия финансирования. Из-за этого возникает риск прекращения действия разрешений на использование радиочастот и «прекращения основных (социально направленных) видов деятельности». «В этой связи представляется целесообразным освободить данные категории пользователей от внесения платы»,— считают в Минкомсвязи.

По данным министерства, вносимый этими организациями объем платы за использование радиочастот «является незначительным». В частности, в 2019 году в доход федерального бюджета от организаций поступит 30 232 тыс. руб., что составляет 0,13 % от общего объема платы пользователей радиочастотным спектром.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь также рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под развитие стандарта 5G. Речь идет о частотах в 3,4–3,8 Ггц, занятых сейчас Минобороны и Федеральной службой охраны. В министерстве уточнили, что этот вопрос вряд ли будет рассмотрен в ближайшее время.

О ключевом диапазоне для создания сетей 5G в России читайте в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».