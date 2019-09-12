Путин пообещал Нетаньяху приехать в Израиль

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в РФ с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между государствами.

В ходе беседы господин Путин сказал, что президент Израиля Реувен Ривлин пригласил его посетить эту страну в начале 2020 года в связи годовщиной освобождения Освенцима и Дня холокоста. «Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль. Если это возможно, можно было бы осуществить открытие мемориала, связанного с блокадой Ленинграда, о чем вы говорили мне, тоже приглашали на это мероприятие»,— обратился российский лидер к господину Нетаньяху.

Затронул президент РФ и тему грядущих внеочередных выборов в Кнессет, которые состоятся 17 сентября. «Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше 1,5 млн выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно Вам скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений»,— заявил российский лидер.

Напомним, визит господина Нетаньяху в Россию проходит накануне досрочных выборов в израильский парламент, намеченных на 17 сентября. А 5 сентября он совершил незапланированный блицвизит в Лондон. Основная тема как российских, так и британских переговоров — «иранская угроза».

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