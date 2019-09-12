145 глав американских компаний призвали Сенат США ужесточить правила продажи оружия

145 генеральных директоров американских корпораций, в числе которых Levi Strauss, Twitter и Uber, в четверг, 12 сентября, направили в Сенат США письмо, в котором призвали сенаторов принять меры по преодолению кризиса, связанного с вооруженным насилием. Первой об этом письме написала The New York Times. Авторы письма призывают власти сделать обязательной проверку биографических данных покупателей огнестрельного оружия и распространить так называемую систему «красного флажка», при которой суды могут временно забирать оружие у людей, если сочтут тех потенциально опасными.

«Ничего не делать в отношении американского кризиса, связанного с вооруженным насилием, просто недопустимо, и пришло время поддержать американскую общественность в отношении безопасности оружия»,— считают авторы письма. В последнее время под давлением общественного мнения все больше компаний высказывают свое мнение по этому вопросу, призывая ужесточить правила продажи оружия. На прошлой неделе американский ритейлер Walmart попросил посетителей воздержаться от открытого ношения оружия в магазинах, а также объявил о прекращении продажи некоторых видов боеприпасов для огнестрельного оружия.

Как следует из опроса, проведенного на прошлой неделе компанией Edelman, 45% американцев заявили, что они с большей вероятностью приобретут продукты и услуги компаний, руководство которых высказалось по вопросу огнестрельного оружия, только 11% сказали, что купили бы у такой компании с меньшей вероятностью.

Яна Рождественская