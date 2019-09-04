Американских ритейлеров заставили ополчиться против оружия

Розничные сети Walmart и Kroger обратились с просьбой к своим посетителям воздержаться от открытого ношения оружия в магазинах. Кроме того, Walmart объявила о прекращении продажи некоторых видов боеприпасов для огнестрельного оружия. На эти меры компании были вынуждены пойти после роста общественной критики в адрес сетей, торгующих оружием,— петиция о прекращении продажи оружия в Walmart уже набрала несколько десятков тысяч подписей.

Вчера крупнейший американский ритейлер Walmart объявил о прекращении продажи боеприпасов для некоторых видов огнестрельного оружия и прекращении продажи пистолетов в своих магазинах на Аляске. Кроме того, компания обратилась к потребителям с убедительной просьбой воздержаться от открытого ношения оружия в своих магазинах, в том числе в тех штатах, где открытое ношение оружия разрешено.

Ритейлер заявил, что после продажи уже имеющихся запасов он не будет продавать патроны калибров .223 и 5.56 для винтовок, которые, помимо использования в охотничьем оружии, могут применяться и для стрельбы из автоматического оружия.

На эти меры крупнейший ритейлер в стране был вынужден пойти под давлением общественного мнения. Еще в начале августа петиция о прекращении продажи оружия в магазинах Walmart собрала десятки тысяч подписей. Поводом для ее составления стали два массовых расстрела людей, происшедших в США накануне, один из них — в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, в результате которого погибли 22 человека. Ритейлер оказался в сложном положении — от него требовали полностью прекратить продажу оружия, что привело бы к падению продаж и ухода от него покупателей, владеющих огнестрельным оружием.

Компания уже ограничивала продажи оружия, когда в США поднимались волны общественной критики после массовых расстрелов.

В частности, она отказалась от продажи пистолетов и винтовок армейского типа, например AR-15.

«Принятые нами решения могут вызвать неудобство у части наших клиентов, но мы надеемся, что они поймут нас»,— подчеркнули в Walmart. При этом компания предупредила, что принятые вчера решения сократят их рыночную долю на рынке боеприпасов в США с нынешних 20% до 6–9%.

Спустя несколько часов после заявления Walmart его примеру частично последовал другой крупный ритейлер — сеть Kroger. Вице-президент компании Джессика Адельман заявила о просьбе в адрес посетителей «воздержаться от открытого ношения оружия в наших магазинах». «Мы также присоединяемся к числу тех, кто призывает руководство страны принять законы, ужесточающие проверку лиц перед продажей им оружия, и изъятия оружия у тех, кто уже проявил свою склонность к насилию»,— добавила топ-менеджер.

В то же время один из главных оружейных лоббистов США, Национальная стрелковая ассоциация, назвала решение Walmart «постыдным». «Стыдно видеть, как Walmart склоняется под давлением антиоружейных элит. Очереди из Walmart скоро переместятся в другие магазины, которые лучше относятся к одной из фундаментальных свобод Америки (владению оружием.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении ассоциации.

Евгений Хвостик