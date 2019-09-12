Россия обратилась в Интерпол в связи с пропавшим сотрудником Администрации президента

Москва по линии Интерпола поставила перед Вашингтоном вопрос о нахождении в США пропавшего без вести гражданина России, бывшего сотрудника Администрации президента Олега Смоленкова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее CNN рассказал о спецоперации ЦРУ по эвакуации своего «ценного агента» с территории России. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о господине Смоленкове. В 2017 году сотрудник администрации президента уехал на отдых в Черногорию и исчез, по этому факту возбуждалось уголовное дело об убийстве.

«Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов»,— сказала госпожа Захарова (цитата ТАСС).

Как выявляли шпионов среди высокопоставленных чиновников и сотрудников спецслужб Читать далее

Представитель МИД РФ назвала пропагандой сюжет CNN по поводу спецоперации по эвакуации «ценного агента» ЦРУ из России. Она считает, что телекомпания действовала против действующего президента Дональда Трампа. «Телеканал пытался выстрелить по президенту США нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в РФ при правлении Барака Обамы (экс-президента США.— “Ъ”) работал агент ЦРУ. Очень надеемся, что телеканал поработает над этим вопросом более подробно»,— сказала она.

По данным газеты «Ведомости», господин Смоленков работал главным советником помощника президента Юрия Ушакова и «проявлял чрезмерное любопытство». Сам господин Ушаков отказался комментировать информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Администрации президента, но не стал комментировать вопрос о «работе под носом у кого-то иностранных шпионов».

Подробнее о господине Смоленкове читайте в материале “Ъ” «Проживший без вести».