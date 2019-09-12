Пентагон готовит черный список компаний, сотрудничающих с китайскими военными

Министерство обороны США работает над составлением списка китайских компаний, которые прямо или косвенно сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным газеты, цель составления такого списка — защитить цепочки поставок, связанные с американским оборонным сектором, и предотвратить попадание оборонных технологий в руки китайских военных.

Когда список будет готов, он должен способствовать тому, чтобы американские корпорации не помогали китайской армии путем продаж или закупок различных товаров. Большое внимание Пентагона привлекают цепочки поставок самых разных вооружений — от ракет до истребителей, а также цепочки поставок полупроводников и интегральных схем. Госучреждениям могут запретить иметь дело с компаниями, сотрудничающими с китайскими военными, как это было в случае с Huawei. Министерства обороны и торговли США отказались комментировать информацию о подготовке списка.

«Пентагон не остановится ни перед чем. Когда дело доходит до изменения моделей торговли и цепочек поставок, федеральные правила приобретения являются самым мощным оружием в арсенале Пентагона — даже более мощным, чем наше ядерное оружие, и становятся грозным орудием насильственного разделения»,— цитирует FT один из источников. Закон, требующий от Пентагона публикации списков компаний, связанных с китайской армией, был принят Конгрессом еще 20 лет назад, но большую часть этого периода его просто игнорировали.

В августе Центр исследований США Сиднейского университета опубликовал доклад, из которого следует, что США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили его Китаю.

Подробнее о докладе — в публикации “Ъ” «США потеряли военное превосходство в Тихом океане».

Яна Рождественская