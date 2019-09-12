Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры

Бывшая первая ракетка мира, бельгийская теннисистка Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры после семилетнего перерыва. «Я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году»,— сообщила 36-летняя Клейстерс в Twitter.

О завершении карьеры Ким Клейстерс объявила в 2012 году. За свою карьеру бельгийка четырежды становилась победительницей турниров Большого шлема: три раза она выигрывала US Open (в 2005, 2009 и 2010 годах), один раз — Australian Open (2011). В 2003 и 2011 годах Клейстерс возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Подробнее о возобновлении карьеры бельгийки читайте в публикации “Ъ” «Ким Клейстерс снова взялась за ракетку».