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Путин распорядился создать при всех флотах России филиалы Нахимовского училища

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны создать при всех флотах РФ филиалы Нахимовского военно-морского училища. С таким заявлением глава государства выступил в Дагестане, куда он прибыл на празднование 20-летия разгрома вторгшихся в республику боевиков.

«Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, именно филиалы»,— заявил господин Путин в ходе встречи с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против боевиков в августе—сентябре 1999 года (цитата по «Интерфаксу»).

Президент также отметил, что очень хорошее морское кадетское училище было создано в Севастополе. «Но потом я подумал, что если это будут филиалы Петербургского Нахимовского училища — уровень подготовки <...> будет подтянут до Петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой»,— сказал Владимир Путин.

В рамках этой системы будет налажен обмен кадрами и методиками, рассказал он. «Ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть, как и чем живет тот или иной флот»,— заявил президент. По словам господина Путина, еще несколько лет назад «в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей», а сейчас «во все военные училища очередь стоит».

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